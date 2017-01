Dordogne : grève à la papeterie Rottersac pour soutenir un collègue licencié

Depuis 4 heures ce lundi matin, les salariés de la papeterie Rottersac à Lalinde érigent un piquet de grève en soutien à l'un de leurs collègues qui vient de recevoir sa lettre de licenciement. Un licenciement injustifié selon eux.

Trop c''est trop ! Pour les salariés de l'usine Rottersac de Lalinde, rachetée il y a quatre ans par le suédois Munksjö, le licenciement de l'un de leurs collègues il y a quelques jours est inacceptable.

On est dans une situation très grave et le mouvement de grève est là pour dire que ce n'est pas acceptable

— Christophe, salarié gréviste à Rottersac

Pour réchauffer leur piquet de grève, les salariés ont fait un feu. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

"Je suis là pour défendre mon collègue qui est licencié, au moins marquer le coup", reconnaît Pascal, salarié de Rottersac, usine-fabriquant de papier. A tour de rôle, ils se relaient selon les 3/8 et leurs horaires de travail. "Là à midi il y a ceux qui travaillent d'après-midi qui arrivent, et ceux qui devaient embaucher à 4 heures ce matin partent", explique Jean-Marc Pinguet, délégué CGT.

Une quarantaine de salariés de la papeterie #Rottersac en #Dordogne en #grève depuis 4h ce matin pic.twitter.com/vQiPnjR7by — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 2, 2017

Un licenciement injustifié

"Nous avons beaucoup de témoignages qui rapportent qu'il n'est aucunement responsable de ce qui s'est fait", poursuit-il. Le 9 septembre dernier, le salarié licencié aurait reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique de réaliser une soudure sur un cylindre à vapeur défectueux. Une opération dangereuse qu'il a refusé de faire.

C'était forcément justifié, il y a une réglementation qui interdit de faire ce qu'on lui a demandé de faire

— Bruce Boulanger, délégué du personnel à Rottersac

Depuis, le salarié a reçu une mise à pied conservatoire, il ne travaille plus et ne reçoit plus de salaire depuis un mois et demi environ. Sa lettre de licenciement lui a été envoyée jeudi dernier, le 29 décembre. "Si vraiment il y avait eu une faute grave, la logique aurait voulu qu'il le sache tout de suite...", conclut-t-il.