PHOTOS - Dordogne : H&M et une cinquantaine de magasins vont ouvrir à la Feuilleraie

Après un an et demi de travaux, l'extension du centre commercial La Feuilleraie à Trélissac va ouvrir ses premiers magasins dont le poids-lourd H&M, qui ouvrira le mercredi 22 novembre.

H&M en premier de cordée et puis derrière cinquante autres magasins. Le centre commercial de La Feuilleraie, à Trélissac va ouvrir au public son extension de 6 800 mètres carré dès ce mercredi 22 novembre. Toutes les enseignes ouvriront au fur et à mesure jusqu'au printemps prochain dont plusieurs offres de restauration.

H&M et puis les autres

Le poid-lourd de cette zone est le tant attendu H&M. Le magasin de vêtements a une place de choix : 1 800 mètres carré, en comptant le stock, sur deux étages. Il ouvrira ce mercredi 22 novembre, à 11 heures. Des animations commenceront dès 10h30.

Pimkie dans la galerie de la Feuilleraie © Radio France

Le bijoutier Pandora ouvrira courant novembre. © Radio France

Mais à côté, il y aura aussi le bijoutier Pandora, Séphora, Okaïdi, Courir, la boutique de prêt à porter Le temps des cerises, Pimkie, un salon de coiffure Jean Louis David ou Docteur IT. Toutes ces enseignes ouvriront au fur et à mesure, jusqu'au printemps. Les boutiques Orange, Cléor et Yves Rocher déjà présentes dans la galerie actuelle vont déménager dans de nouveaux locaux neufs.

La verrière à neuf mètres de hauteur. © Radio France

Un écrin moderne et connecté

La société de centre commercial qui travaillera désormais avec Leclerc en co-direction sur ce projet a investi 20 millions d'euros dans cette extension. Une verrière à 9 mètres de haut éclaire les halls d'entrée. Des bornes numériques à écran tactiles seront disposés aux entrées pour guider les clients. Il y aura des espaces de détente, de jeux pour les enfants, tout cela arrosé de wi-fi gratuit.

Leclerc Jouet dès ce mercredi

En parallèle, Leclerc a également entamé des travaux de rénovation à hauteur de 7 millions d'euros, dans l'hypermarché mais aussi à l'extérieur dans le bâtiment du centre culturel Leclerc. Un Leclerc jouet, première en Nouvelle-Aquitaine ouvrira dès mercredi sur 400 mètres carré entre Tati et le centre culturel. Un Leclerc maison, avec appareils ménagers, linges de maison et déco ouvrira également.

Le leclerc Jouet sera le premier en Nouvelle-Aquitaine. © Radio France

La direction assure qu'il y aura aussi une offre de restauration, qui ouvrira à la rentrée prochaine mais garde encore le secret sur le nom de l'enseigne. Burger King ouvrira lui de l'autre côté du parking, en face du Mc Do, à la place du Quick le 29 novembre.

Un feu d'artifice pour Noël

Un marché de Noël sera inauguré le 1er décembre avec un feu d'artifice. Des installations lumineuses seront installées dans toute la galerie. Et pour gérer le flux de visiteurs, 300 places de parking vont être créées et deux étages vont être rajoutés au parking couvert.