Dordogne : IKEA ouvre un point de retrait à Trélissac

Trélissac, France

Finis les allers retours bordelais pour récupérer la lampe, la chaise ou le bureau du géant suédois de l'ameublement qui ira si bien dans votre maison ou votre appartement, IKEA Bordeaux vient d'ouvrir un point de retrait à Trélissac et tisse un peu plus sa toile en nouvelle aquitaine. C'est le cinquième dans la grande région après La Teste, Angoulême, Mérignac et Rochefort. Moyennant 29 euros, vous n'aurez qu'à passer commande sur le site et vous pourrez tout récupérer à la salle d'escalade ANTIPODE de Trélissac , rue du Pont. Avec celui de Trélissac, IKEA compte désormais 64 points de retrait en France et mise sur 100 d'ici la fin de l 'année.