Dordogne : il y a parfois "d'autres choses à régler avant d'accéder à l'emploi" selon la Mission locale

Objectif : mettre en lien 50 000 jeunes de moins de 26 ans, en recherche de stage, d'alternance ou d'emploi avec des recruteurs en sept semaines ! C'est le pari que votre radio lance ce mardi, avec le challenge "Jeunes d'Avenirs France Bleu" (en partenariat avec AEF Info). Jusqu'au 21 mai, les CV et les offres sont à déposer sur jeunesdavenirs.fr. En plus de cette plate-forme, France Bleu Périgord a demandé à la Mission locale du Grand Périgueux des conseils pour être le plus efficace possible dans sa recherche. "La première chose à faire, c'est de ne pas rester dans son coin, c'est de bouger", explique Annie Siorac, sa directrice. "Quand ils viennent à la Mission locale, il faut qu'ils arrivent avec leurs demandes et leurs besoins. Notre priorité est de les écouter, de prendre en compte leurs demandes, quelles qu'elles soient. Beaucoup de jeunes veulent accéder à un emploi. Mais en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à régler avant d'accéder à l'emploi."

Ça peut-être une remise à niveau ou lever différents freins, notamment à la mobilité.

Face à des situations parfois difficiles, la Mission locale peut aider pour lever ces freins et se rendre plus disponible pour répondre à une offre de d'emploi, de stage ou d'alternance. "Ça peut être tout simplement des aides pour faire le plein d'essence, pour acheter une carte de bus, ou pour le financement du permis de conduire", poursuit Annie Siorac. "Au niveau des missions locales, dans le cadre du plan de relance, on a des aides financières que l'on peut verser à des jeunes, en fonction des besoins, dans le cadre d'un accompagnement particulier, par exemple le programme Garantie jeunes. L'objectif est de viser l'autonomie."