Dordogne - impôt : 150 000 foyers fiscaux concernés par la nouvelle déclaration automatique

C'est la grande nouveauté de cette année pour la déclaration de revenus, une partie des contribuables n'ont plus à remplir et à signer leur déclaration. Tout est déjà prêt, il faut juste vérifier.

Il va falloir commencer à remplir sa déclaration de revenus. C'est enfin possible depuis ce lundi après un report d'une semaine et demie lié au confinement. Les 250 000 foyers fiscaux de Dordogne ont jusqu'au 8 juin pour faire leur déclaration en ligne ou jusqu'au 12 juin pour la version papier.

Comme l'année dernière, la version en ligne est à privilégier surtout que compte tenu de la situation actuelle les centres d'impôts sont fermés jusqu'au 11 mai. Vous pouvez néanmoins les joindre par téléphone ou demander de l'aide lors de votre déclaration au 0809 401 401. Les équipes ont été renforcées.

La déclaration automatique pour 150 000 foyers fiscaux en Dordogne

Mais la principale nouveauté cette année, c'est la déclaration automatique. Elle concerne 12 millions de contribuables dont 150 000 en Dordogne, ceux dont la situation change peu d'années en années. Et pour eux, il n'y a presque rien à faire. "C'est plus qu'une déclaration préremplie, précise Frédéric Faguet, le directeur départemental par intérim des finances publiques de Dordogne. Cette fois-ci, s'il n'y a aucune modification à apporter, ce n'est plus la peine de la signer. La DGFip calculera automatiquement derrière l'impôt."

Frédéric Faguet, le directeur départemental par intérim des finances publiques de Dordogne Copier

Il le rappelle, même s'il n'y a pas besoin de signature, il faut bien vérifier les données déjà remplies. En cas de déclaration erronée, le contribuable pourra toujours être poursuivi.