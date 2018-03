Ils ont peur pour leur emploi. A l'aquarium du Bugue, les salariés se mobilisent après les dernières annonces du maire Jean Montoriol sur la situation du Big Bird, le parcours aérien du site. L'élu assure que la structure a un pied dans le domaine public et doit être démonté, mais le directeur de l'aquarium ne l'entend pas de cette oreille et compte même élever le Big Bird.

Un impact pour l'attractivité de la commune

Face à cette situation qui s'envenime, quelques salariés de l'établissement ont décidé de lancer une pétition sur internet pour défendre leur entreprise et le parcours aérien. "Il est certain que ce démontage, compte tenu des investissements réalisés , entraînerait la fermeture complète de nos activités avec un impact réel sur l’attractivité de notre ville et sur l’emploi," écrivent les salariés dans leur pétition sur internet.

"Nous sommes victimes d'une quinzaine de riverains qui s'en prennent au Big Bird à cause des nuisances sonores qu'ils subiraient. Nous nous sommes rendus chez une soixantaine de nos voisins et les trois quarts d'entre eux ont expliqué qu'ils ne ressentaient aucun gêne," raconte Catherine, manager à l'aquarium du Bugue. "Je vis au Bugue, je connais cette commune et ses élus. Je ne comprends pas les positions qui sont tenues. ll y a un vrai enjeu pour le tourisme et le commerce."

Objectif : 3.000 signatures

De son côté, Marina, apprentie à l'Aquarium ne comprend pas non plus cet acharnement. "On parle de l'avenir de 70 salariés (en pleine saison). Ces menaces de démontage me font vraiment peur. L'aquarium fait vivre la commune, le département et la région. On invite les gens qui nous soutiennent à signer la pétition pour montrer au maire l'impact de ses décisions," confie la chargée commerciale. Les employés espèrent obtenir au moins 3.000 signatures. Ils remettront ensuite leur pétition au conseil municipal.