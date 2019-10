Dordogne : Intermarché double sa surface dans le centre-ville de Bergerac

L'enseigne ouvre un nouveau magasin, rue Saint-Martin, ce mercredi 16 octobre pour proposer plus de produits à ses clients. 18 personnes supplémentaires ont été recrutées en CDI.

Bergerac, France

C'est un tout nouveau Intermarché qui ouvre ce mercredi 16 octobre à Bergerac. Il est situé rue Saint-Martin, en face de l'ancien magasin. L'ancien bâtiment d'une quarantaine d'année de 880 mètres carrés n'était plus "aux normes" selon le propriétaire François Rigaud. 6,5 millions d'euros ont été investis pour créer ce nouveau magasin.

Interview de François Rigaud, propriétaire de l'Intermarché de Bergerac sur France Bleu Périgord Copier

Le nouveau bâtiment de plus de 2.000 mètres carrés "répond aux besoins des clients" selon François Rigaud avec notamment la mise en place du "dépose caddie". Le principe, je fais mes courses avec mon caddie, je paye à la caisse mais je laisse mon caddie en magasin le temps de faire un tour dans le centre-ville et les courses me sont ensuite livrées chez moi.

Jusqu'à présent, explique le propriétaire, les clients faisaient des courses d'appoint dans le magasin. Ils pourront désormais "faire leurs courses réelles en centre-ville".

18 personnes recrutées à Bergerac

L'effectif de l'équipe est passé de 17 à 35 salariés. Des emplois en CDI, à près de 37 heures selon François Rigaud. Ce sont des personnes recrutées à Bergerac et formées en partenariat avec Pôle Emploi et un centre de formation.

Selon François Rigaud, les supermarchés changent dans les centre-ville. "Au départ, c'était du Monoprix, du Printemps, des enseignes un peu chères et qui étaient restreintes au niveau des gammes de produits". Aujourd'hui, explique le propriétaire d'Intermarché, les gens ne veulent plus perdre de temps pour faire leurs courses.