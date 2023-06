Dordogne : l'abri Cro-Magnon et la grotte du sorcier mis en vente à plus de 2 millions d'euros

Le premier est une grotte nichée dans une falaise de la vallée de la Vézère. Le second n'est pas moins que le lieu de la découverte en 1868 de la première sépulture d'homme de Cro-Magnon. La grotte du sorcier et l'Abri Cro-Magnon sont à vendre en Dordogne. Le prix annoncé : 2 251 000 euros.

Le propriétaire actuel, Jean-Max Touron, a décidé de s'en séparer. A 82 ans, il n'a plus l'énergie pour s'en occuper. Celui qui possède 22 sites en Dordogne, dans le Lot et dans la Vienne, dont 14 sont ouverts au public, a donc décidé avec sa famille d'en vendre deux.

"Un nouveau Jean-Max"

"Ca vous fend le cœur de vendre quelque chose que vous avez monté", confie Jean-Max Touron. Il y a plus de dix ans, il a racheté petit à petit ces sites pour les valoriser et les ouvrir au public . Depuis, 20 000 visiteurs se rendent chaque année à l'Abri Cro-Magnon. Lorsqu'on lui demande qui il aimerait voir comme repreneur, sa réponse tient en un mot : un "passionné", et même un "nouveau Jean-Max", quelqu'un qui saura "protéger ce patrimoine" et continuer d'ouvrir le lieu au public.

D'autant que les sites sont classés au patrimoine mondial de l'humanité à l'Unesco et monument historique en France. "Cro-Magnon, c'est le symbole de notre espèce. Et la grotte du sorcier un trésor de gravure préhistorique", ajoute le propriétaire actuel.

Des pistes de repreneurs

La recherche du futur propriétaire a débuté il y a quelques mois, selon l'agent immobiliser en charge du dossier, Guillaume Denniel. Spécialisé dans la vente de patrimoine, il assure vouloir satisfaire la volonté de Jean-Max Touron de trouver un passionné. "On ne vend pas ces sites comme des garages, on vend un projet", ajoute celui qui étudie les profils.

Selon Jean-Max Touron, l'Etat est intéressé pour racheter les sites préhistoriques. Mais l'offre est aussi ouverte à des repreneurs privés. Quel qu'il soit, celui qui a mis en valeur ces lieux voudrait voir son successeur "faire encore mieux".