Une vague de froid balaye actuellement la France, l'hiver est bel et bien là. Souvent, ce sont les plus démunis, les personnes en difficultés, dans la rue, sans logement qui en souffrent le plus. A Périgueux, l'association "Accueil et Partage" leur offre du café, des viennoiseries et du réconfort.

Périgueux, France

Sur le comptoir, Geneviève range les derniers gobelets, nettoie les dernières miettes. Depuis 8h, ce mardi matin, elle offre le café, les viennoiseries, un peu de réconfort aux plus démunis. Souvent, autour d'elle, la discussion s'engage, les plus démunis, les plus en difficultés ont passé la nuit dans la rue ou dans un hébergement d'urgence. "Pffff... Il fait froid, les nuits sont dures, je ne souhaite à personne d'être dans la rue" souffle Brandon, emmitouflé dans un épais manteau noir "Je peux avoir un deuxième chocolat chaud ? Même un tout petit...". Geneviève et les bénévoles de l'association "Accueil et Partage" ouvre leur local, à Périgueux, tous les jours de 8h à 11h et l'après-midi de 14h30 à 17h. "Il y a la possibilité de se doucher, on lave le linge et on offre les produits d'hygiène".

"Passer une retraite utile" - Geneviève, bénévole à l'association Accueil et Partage

Chaque jour, les bénévoles offrent une oreille attentive, dispense leurs conseils. "Je tenais un magasin, je servais déjà les gens, maintenant je suis à la retraite, je continue de servir" raconte Bernadette. "Moi je veux passer une retraite utile" répond encore Geneviève. Comme elles, les bénévoles se succèdent tous les jours, participent aussi "à la bonne soupe", une distribution de repas, organisée à Périgueux tous les deux jours, en semaine. "On y mange très bien, ça réchauffe le cœur" commente même Hubert, sans domicile fixe depuis une dizaine d'années. "Je viens de Corrèze, mais pourtant j'ai froid, je mets la casquette, une écharpe, ça ne suffit pas".