Dordogne : l'association UFC Que Choisir a développé une application pour scanner ses produits

L'association de consommateurs UFC Que Choisir a développé une application mobile et collaborative qui permet de vérifier la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers.

"Cette application permet de connaître le contenu, les valeurs nutritives, la qualité d'un produit en tenant compte du nutri-score", explique Arnaud Lajugie, le président de l'association UFC Que Choisir en Dordogne. Développée par l'association de consommateurs il y a un an, QuelProduit est très simple d'utilisation. Il suffit de la télécharger gratuitement sur son smartphone, puis de scanner le code barre d'un produit. Une note apparaît alors sur l'écran.

Une application collaborative

L'application permet de scanner des produits alimentaires, cosmétiques ou ménagers. Les produits alimentaires sont évalués selon le nutri-score, une lettre de A à E (A pour un très bon produit, E pour un produit moins bon pour la santé), ainsi que la présence d'additifs. Toute la composition y est affichée : l'énergie, les matières grasses, etc... Les produits ménagers et cosmétiques obtiennent une note en fonction de la présence ou l'absence de substances indésirables voire dangereuses.

L'application propose également des alternatives. "On peut choisir. C'est ce qui nous manque à l'heure actuelle : avoir des informations pour faire des choix éclairés. Sur un étiquetage, à moins d'être diététicien, on ne peut pas faire un choix éclairé. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un lipide, ou un glucide. Et tout le monde ne sait pas combien il en faut", indique Arnaud Lajugie. QuelProduit est également une plateforme collaborative, ce qui signifie que chaque consommateur peut faire remonter des informations, lorsqu'un produit n'est pas référencé par exemple. "Plus il y aura de consommateurs qui font remonter massivement, plus il y aura de produits", ajoute le président de l'association. "Laissons le consommateur choisir, dès lors qu'il a les outils pour choisir", conclut-il.

"Trop compliqué"

"Pas le temps", "mots trop compliqués" ou "écrit trop petit", les Périgourdins sont nombreux à trouver les étiquettes présentes sur les produits illisibles. "On est tous sensibilisés de plus en plus à la composition de ce qu'on peut manger ou mettre sur notre corps, mais c'est vrai que c'est souvent compliqué. Et il faut que ce soit abordable pour le plus grand nombre", témoigne Margaux. Luce est du même avis, elle a téléchargé l'application. "Quand on voit les termes lipides, glucides, on connaît. Mais c'est vrai que cela peut être très utile", indique-t-elle.