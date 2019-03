Dordogne : L'école de management hôtelier de Savignac change de peau

Savignac-les-Églises, France

L'école de supérieure de Savignac, qui forme les futurs cadres de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs poursuit sa mutation. Classée dans le top cinq des meilleures écoles européennes et dans le top trois des meilleures écoles françaises de la spécialité, elle dispose depuis une quinzaine de jours de 1200 m² de bâtiments supplémentaires.

C'était un vrai besoin. Il y avait un décalage entre la réputation de l'école, son excellence académique et la qualité de l'infrastructure proposée"

L'ancien préau de l'école communale transformé en salle pour les activités des étudiants © Radio France - Emmanuel Claverie

L'ancienne école communale abrite désormais une maison de l'étudiant

Entre 2010 et 2012, la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne -à qui appartient l'école- le département de la Dordogne et la région Aquitaine (à l'époque) avaient déjà investi 3.600.000 euros dans la construction d'un bâtiment pédagogique pour les 400 étudiants. Cette nouvelle tranche de travaux, d'un montant de 2.600.000 euros permet de faire passer la superficie du campus de 4.500 à 5.700 m². L'ancienne école de la commune a été achetée, entièrement rénovée et agrandie. "C'était un vrai besoin explique Richard Ginioux, le directeur de l'école. "Ce nouveau bâtiment devient la vitrine de l'école, avec une grande visibilité par rapport à la route, mais surtout la maison de l'étudiant. Les jeunes pourront s'y développer, échanger des idées, des valeurs, avoir un espace de détente et de sport". Le nouveau bâtiment comprend désormais l'accueil de l'école aménagé comme celui d'un hôtel, une grande salle de réunion, une cafétéria, une salle de musculation, une salle dédiée au sport collectif, deux salles de classe, ainsi que des salles de projets.

Richard Ginioux, le directeur de l'école de Savignac © Radio France - Emmanuel Claverie

D'autres aménagements sont prévus

Et ce n'est pas fini. D'autres travaux viennent de débuter dans le bâtiment administratif. Avec la création de nouveaux bureaux, la mise en place de la climatisation, et la création d'une salle des professeurs. Le campus offrira donc un tout nouveau visage lors de la célébration de ses 30 ans le 28 juin prochain. "Il était nécessaire de marquer cette nouvelle ère de l'école" confie Richard Ginioux. Savignac veut encore progresser pour devenir le leader n°1 incontournable de notre spécialité. Dans un classement réalisé l'année dernière par Studyrama, nous étions deuxièmes derrière l'ESSEC et devant l'EM Lyon. On ne peut pas concurrencer de telles institutions si on ne dispose pas d'infrastructures modernes, fonctionnelles et attractives, à la fois pour les partenaires académiques, les étudiants -notamment ceux qui viennent de l'étranger- et évidemment pour les partenaires professionnels".

L'école de Savignac propose une journée portes ouvertes le samedi 23 mars prochain de 9h00 à 13h00.