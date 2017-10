VIDEO : En Dordogne, l'entreprise Repetto veut conquérir le marché américain

L'entreprise Repetto, qui produit notamment les fameuses ballerines, continue de se développer très rapidement. Après l'Asie, la direction espère maintenant conquérir le marché américain

Repetto marche bien. De mieux en mieux même. Après une année 2016 un peu morose pour cause d'attentats, la success story de l'entreprise de chaussures de luxe de Saint Médard d'Excideuil a repris.

Au plus fort de la production, ce sont près de 2000 paires de chaussures dont 1600 ballerines qui sortent chaque jour des ateliers et des mains des 150 salariés de l'unité périgourdine. Avec deux temps forts lors des collections d'octobre à décembre et de mars à juillet.

Les ballerines Repetto dans l'usine du Périgord © Radio France - Valérie Déjean

Aujourd'hui, 60 % de la production part à l'export, essentiellement en Asie (Japon, Corée du Sud et Chine). Repetto, ce sont maintenant 130 boutiques dans le monde, plus 300 distributeurs, et une croissance à deux chiffres en Asie avec plus de 35 % de croissance.

Mais aujourd'hui, Repetto vise la clientèle américaine, et s'en donne les moyens.

"La mode américaine, cela suppose des produits très proches des produits conçus pour les Européens, mais avec peut être un peu plus d'excentricité" dit le directeur de l'usine du Périgord

L'entreprise est par ailleurs connue, reconnue. A tel point qu'elle est sollicitée pour faire des séries limitées : des ballerines à l'imprimé d'une carte de Paris pour la boutique Colette, des chaussures avec un imprimé africain pour Mathieu Chédid et son groupe. Et bien sur, les ballerines conçues sur place par le chanteur Stromae (voir photo de Une de l'article).

Mais aujourd'hui Repetto veut faire plus dans son usine périgourdine. La maroquinerie, fabriquée en Tunisie pourrait bientôt être rapatriée. Deux employés ont été formés. Et les chaussures à talons, actuellement faites en Italie, pourraient bientôt sortir de l usine périgourdine.

Avec prés de 500 références, 255 couleurs, Repetto est un bulldozer qui avance sur la pointe des pieds , légèrement, mais surement.