Dordogne : l'entreprise Inova peut compter sur la solidarité après l'incendie

On vous en a parlé ce dimanche 25 avril sur France Bleu Périgord, l'entreprise Inova a été touchée par un incendie. L'un de ses entrepôts de 2.000 mètres carrés, qui abrite aussi un atelier, a été détruit par les flammes. Cependant la production de cuisines a pu reprendre dès le lundi. Pour la suite, la société Inova qui emploie 38 personnes à Campagnac-les-Quercy en Dordogne peut compter sur la solidarité de ces fournisseurs et de ces prestataires. Un élan de solidarité "impressionnant et important" décrit David Bellaiche, directeur de la communication et du marketing.

Des sous-traitants proposent de prêter leurs machines

Certains sous-traitants lui ont proposé de prêter leurs outils de production pour compenser la perte des machines d'Inova. La dizaine de salariés qui travaillaient dans l'entrepôt détruit vont aller chez ces prestataires pour continuer à produire les éléments Inova.

Avant la mise en place de cette réorganisation, ces salariés seront placés en chômage technique sans perte de salaire précise David Bellaiche, directeur de la communication et du marketing chez Inova.

Une solidarité au niveau national

Pendant quatre à cinq semaines, la production sera sous tension explique David Bellaiche avant un retour à la normale la sixième semaine. Des fournisseurs au niveau national ont proposé à l'entreprise Inova de lui livrer dans des délais raccourcis, dit "d'urgence" les matériaux qui avaient brûlés lors de l'incendie.