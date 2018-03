La communauté de communes, la région Nouvelle Aquitaine et l'entreprise Coste Bois ont trouvé un accord pour reprendre l'ancienne usine de Gascogne Bois à Belvès. Coste rachètera dans un premier temps un tiers de la surface pour en faire du stockage. Sept ex salariés seront repris

Belvès, France

Le site de Gascogne Bois à Belvès est peut être sauvé. Un accord a en effet été trouvé entre un repreneur partiel, la société familiale Coste Bois, basée à La Chapelle Péchaud sur la commune de Castelnaud La Chapelle, la région Nouvelle Aquitaine et la communauté de communes Vallée de la Dordogne et forêt Bessède.

Objectif: sauver le site et empêcher qu'il ne devienne une friche industrielle. Il avait fermé sur décision de Gascogne Bois l'été dernier. 37 emplois avaient été supprimés après que le patron du groupe landais Gascogne Bois a refusé de négocier avec l'ancien propriétaire, Imberty qui voulait reprendre l'usine.

Et la bonne nouvelle c'est que le projet actuel permettrait de reprendre entre 5 et 7 salariés. Le but étant à terme, d'en reprendre beaucoup plus et donc de limiter les dégâts au maximum.

Les salariés avaient manifesté en juin dernier contre leur ancienne direction, celle de Gascogne Bois © Radio France - Antoine Balandra

En fait, l'entreprise Coste qui produit des parquets va racheter environ un tiers de la surface de l'usine. Elle l'utilisera comme espace de stockage. Avant peut-être de racheter le reste du site quand sa croissance le permettra. En attendant les deux tiers restants vont être rachetés par la communauté de communes autour de 700 mille euros avec l'aide d'une subvention de la région Nouvelle Aquitaine qui s'élève à 80% de la somme. Soit une aide de 560 mille euros.

Un projet sur le long terme

Au départ, 5 à 7 ex salariés de Gascogne Bois vont donc être repris.

Avec l'espoir que le développement de l'activité permette plus d'embauche dans l'avenir. En attendant, la vente devrait être définitive d'ici quelques semaines. Pour une mise en service du site de stockage à la rentrée.

Le maire de Belvès Christian Léothier se dit soulagé et surtout confiant.

"La société Coste est solide, bien implantée dans le secteur et présente un vrai projet sur le long terme, on est parti sur un projet pour dix ou vingt ans" explique l'élu

"La communauté de communes n'a pas fait un achat capitalistique" ajoute-t-il. "On achète pour entretenir le site, et le revendre le moment venu à Coste, si elle en a le besoin".