Le nouvel hélicoptère du Samu 24 mis à disposition par l'entreprise Babcock connaît quelques ratés. Ses caractéristiques techniques, notamment son manque de puissance, font perdre du temps et limitent sa disponibilité. L'ARS promet des solutions dans les plus brefs délais.

Périgueux, France

C'est un hélicoptère pour l'instant bien pâle qui équipe le centre hospitalier de Périgueux. Depuis sa mise en service l'hélicoptère jaune du Samu 24 a en tout cas connu quelques ratés. Sa mise à disposition remonte à septembre dernier. Car la société qui fournit l'appareil a changé.

C'est désormais la société britannique Babcock qui a remporté le marché régional des hélicos du Samu. Au départ, l'idée était d'économiser en choisissant un seul et unique prestataire pour toute la région. Et la société a d'ailleurs semble-t-il fait ses preuves à Poitiers ou encore à Bayonne.

Le problème, c'est que l'hélicoptère mis à disposition en Dordogne a une puissance bien trop faible et un cahier des charges très strict. Des contraintes qui nuisent fortement à sa disponibilité.

Car l'Airbus EC 135 T2 ne peut par exemple pas voler lorsque la température est trop haute et que le malade excède un certain poids. Question de puissance. Il faut alors alléger l'équipe médicale pour faire décoller la machine. L’hélicoptère consomme aussi beaucoup lorsqu'il fait plus de 30 degrés.

Ravitaillement qui fait perdre du temps

Ce qui oblige à ravitailler plus souvent. Et faire perdre un temps très précieux. Exemple lorsque la machine transporte un patient de Sarlat à Bordeaux. Il faut ravitailler en kérosène en Gironde.

L'hélicoptère du SAMU 24 © Radio France - Antoine Balandra

Ce sont 20 minutes supplémentaires perdues et donc un service moins disponible pour les autres malades mais pourtant indispensable explique le docteur Michel Gautron, le médecin chef du SAMU 24:

"Les transferts, c'est 50% de notre activité, donc effectivement, cela représente un certain nombre de patients qui ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge dans les meilleurs délais lorsqu'on ne passe pas par le voie des airs et que l'on est obligés d'y aller en voiture" dit-il

Ajoutez à ces petits soucis de disponibilité deux pannes qui ont entraîné près de 90 heures d'indisponibilité de l'hélicoptère en septembre et octobre dernier.

Voilà qui justifie la réunion qui a eu lieu il y a une semaine entre l'Agence régionale de santé, la société Babcock et l'hôpital de Périgueux.

Un audit technique de l'hélicoptère va être lancé pour trouver rapidement une solution. Soit avec un appareil plus puissant, soit en améliorant celui existant.