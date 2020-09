Dordogne : l’inquiétude des professionnels du tourisme pour l'arrière-saison

Si les chiffres de juillet et août sont très bons sur la fréquentation touristique en Dordogne, l’arrière-saison risque d'être plus compliquée. Les professionnels redoutent l’absence des groupes, des seniors et des étrangers.

Après des mois de juillet et août "exceptionnels", l'arrière-saison pourrait être plus compliquée

Si les mois de juillet et août furent "exceptionnels" en terme de fréquentation touristique en Dordogne, tous les regards se tournent désormais sur l'arrière-saison. Après l'euphorie de l'été, les professionnels craignent de déchanter à l'automne. Pas de groupes, pas de seniors, pas d'étranger, ceux qui font habituellement l'arrière-saison en Périgord.

- 30 % pour l’hôtellerie

Dans l’hôtellerie, on constate déjà une baisse. "Ça s'est vu dès fin août, explique Jean-Luc Bousquet, le président de l'Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie de la Dordogne. Il manque du monde et les réservations ne sont pas incroyables. De ce que l'on m'annonce, on va vers du -30 % par rapport à septembre 2019. Et sur le mois d'octobre, nous n'avons aucune visibilité surtout que les réservations se font souvent à la dernière minute."

Du côté des sites touristiques, là aussi, les professionnels sont dans l'expectative. Pour les sites de la Sémitour, on se prépare à réduire les horaires et les jours d’ouverture, hors Lascaux IV, en cas de forte baisse de la fréquentation.

Des sites touristiques qui se maintiennent

Mais pour l'instant en ce début septembre, les touristes semblent encore visiter la Dordogne. Les gabarres à la Roque-Gageac ont la même fréquentation que septembre 2019. La situation est similaire à Roque Saint-Christophe. "Même un léger plus, fait remarquer Jérôme Bruneteau guide touristique sur le site troglodytique. À savoir que l'on n'a pas les autocaristes, pas les groupes scolaires, ce sont les particuliers qui compensent."

Les professionnels suivent désormais avec attention la météo et la situation épidémique en Dordogne, deux indicateurs qui, s'ils venaient à se dégrader, pourraient mettre un coup d'arrêt à la saison touristique.