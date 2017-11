Dordogne : la banque alimentaire lance sa grande collecte annuelle

La Banque Alimentaire de Dordogne lance sa grande collecte ce vendredi et samedi en Périgord. Les bénévoles seront présents devant 86 grandes surfaces du département. L'an dernier, la grande collecte avait permis de récolter près de 85 tonnes de nourriture

Donnez ! Voilà le message lancé par la Banque Alimentaire et ses 1000 bénévoles présents ce samedi toute la journée dans 86 grandes surfaces du département.

Depuis ce vendredi, c'est le week-end de la collecte annuelle de la Banque Alimentaire en France et en Dordogne. L'an dernier, 85 tonnes ont été récoltées, l'équivalent de près de 200 mille repas. Cette année encore, les bénévoles sont donc partout : devant les Netto, Leclerc (sauf le Leclerc Trélissac), Auchan ou encore Intermarché.

Ils vous demandent de bien vouloir leur acheter un paquet de pâte, de riz, une bouteille d'huile, des conserves de légumes ou de poissons, des pots pour bébés, ou encore un paquet de couches pour les enfants. Le problème, c'est que les Périgourdins qui donnent sont de plus en plus juste financièrement.

"Je suis conscient que nous avons de plus en plus de besoins, et nos donateurs sont de plus en plus gênés, les possibilités de dons diminuent car les gens ont de plus en plus de difficultés" explique Bernard Souchon, du Rotary Club, bénévole pour la collecte de la Banque Alimentaire

"Ce ne sont pas les grosses fortunes qui donnent, ce sont les gens au SMIC, et ça fait mal aux tripes" continue Bernard Souchon.

En moyenne, les Périgourdins qui donnent laissent environ un kilo de nourriture. "Mais même 1 euro dépensé pour nous, c'est magnifique" explique-t-il.

Les bénévoles en pleine action à Auchan Marsac © Radio France - Antoine Balandra

La grande collecte est très importante... Elle a représenté 85 tonnes l'an dernier, sur presque 600 tonnes distribuées au plus démunis par la banque alimentaire.