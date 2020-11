Dordogne : la CCI veut aider les magasins à créer leur site internet

La fermeture des magasins de proximité pendant le reconfinement est une catastrophe pour Christophe Fauvel. Le président de la CCI de la Dordogne invité sur France Bleu Périgord rappelle que cette fermeture intervient "dans une période extrêmement sensible", juste avant le Black Friday et la période de noël. "On les ferme au pire moment", explique Christophe Fauvel, "les commerçants ont fait des stocks, ils se sont préparés".

Christophe Fauvel, président de la CCI en Dordogne Copier

Le président de la CCI milite pour la réouverture des petits commerces et de tous les rayons de supermarchés à la mi-novembre. La vente de produits non-essentiels interdite dans les supermarchés "c'est du perdant-perdant, tout le monde y perd, le commerce traditionnel, la grande distribution et ça fait le bonheur du commerce en ligne, on doit se battre ensemble pou rouvrir les commerces de proximité et l'ensemble des rayons".

La vente en ligne c'est "notre talon d'Achille"

Face à l'épidémie de coronavirus, le président de la CCI estime "qu'il faut faire évoluer l'économie". Il demande aux magasins de se lancer dans la création de site internet. "Aujourd'hui, seuls 15% des commerces ont des sites internet ou des moyens de vente virtuels" explique Christophe Fauvel, "c'est notre talon d'Achille".

Selon le président de la CCI cela s'explique par trois raisons "la peur de ne pas trouver le bon prestataire, la peur de ne pas maîtriser l'outil et la peur du budget qui explose". Christophe Fauvel veut rassurer les commerçants "la CCI est là pour les accompagner, nous avons les outils, nous pouvons les orienter".

Des aides pour créer son site internet

"Il existe des aides pour créer son site internet", détaille le président de la CCI qui rencontre ce mercredi les commerçants de Périgueux au théâtre de l'Odyssée, "il y a aides sous conditions, avoir plus de deux ans d'existence, et moins de 2 millions d'euros de chiffres d'affaires".

Pour contacter la CCI, vous pouvez le faire sur leur site internet ou bien par téléphone : 05.53.35.80.80