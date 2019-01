Dordogne : la chambre des métiers va organiser son grand débat pour recueillir les doléances des artisans

La chambre des métiers et de l'artisanat de Dordogne se lance elle aussi dans le grand débat national. La chambre consulaire qui représente les 12.500 artisans du Périgord va elle aussi organiser son grand débat.

Ce sera le dimanche 10 février de 15h à 18h au pôle interconsulaire de Coulounieix-Chamiers dans l'amphithéâtre.

La chambre des métiers espère réunir au moins de 150 artisans pour recueillir leurs doléances et transmettre ensuite leurs propositions aux politiques. Un débat nécessaire estime Didier Gouraud, le président de la chambre des métiers, qui a remarqué la présence de nombreux artisans sur les ronds-points avec les gilets jaunes.

"Je pensais qu'il était fondamental qu'en ces moments de difficulté dans le pays et par apport à l'artisanat qui est l'un des grands acteurs du département, je n'imaginais pas que nous n'ayons pas notre mot à dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le ventre de nos artisans. J'invite donc les artisans à venir nous exposer leur ressenti. Moi les artisans sur les ronds-points, cela m'inquiète" dit Didier Gouraud

Mais la chambre va aussi étoffer cette année son service d'aide à l'installation des futurs artisans anglophones. Environ 150 porteurs de projet anglais essentiellement étaient déjà suivis chaque année. Mais avec le Brexit, les demandes s'accélèrent en Périgord explique Sylvie Mérigeaud, directrice territoriale de la chambre des métiers de la Dordogne :

Les Anglais sont de plus en plus nombreux, sur 12 000 adhérents à la chambre des métiers, ils représentent une part de 10%. Aujourd'hui avec la mise en place du Brexit, nous avons décidé d'étoffer notre prestation auprès des anglophones. On le ressent fortement depuis début 2019" explique Sylvie Mérigeaud