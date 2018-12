Dordogne : La collecte de la Banque Alimentaire victime collatérale du mouvement des gilets jaunes

Marsac-sur-l'Isle, France

Les élèves de terminale du lycée Pablo Picasso de Périgueux n'en reviennent pas. C'est avec le sourire qu'ils ont enfilé ce vendredi matin leur gilet orange de bénévole de la Banque Alimentaire. Ils distribuent sacs plastiques et listes de denrées alimentaires aux personnes qui entrent dans la galerie marchande. Les réactions sont inattendues et parfois désagréables explique Fatima, 17 ans.

Allez demander à Macron !

"Allez demander à Macron" ou "Demandez à l'Elysée" rapporte Fatima qui ne comprend pas cette agressivité. Annie, salariée de l'association vit sa dixième collecte et elle n'en revient pas. "On n'y est pour rien" dit- elle. "On demande juste un peu d'aide pour que les plus démunis ne se retrouvent pas sans rien".

"Cette collecte est essentielle" dit encore Annie. "Elle permet de récolter 100 tonnes de denrées sèches qui seront distribuées dans une soixantaine d'associations et 70 points de distribution". Elle doit permettre de nourrir 25.000 personnes tout au long de l'année. "Une mauvaise collecte serait catastrophique".

De nombreuses personnes font valoir qu'elles n'ont pas assez d'argent, elles mêmes, pour donner quoi que ce soit. Peu souhaitent s'exprimer à l'exception de cet allocataire du RSA. "un euro c'est un euro, dit il, quand vous avez 470 euros pour le mois et que vous commencez à acheter des pâtes pour les autres, c'est autant de pâtes que vous n'aurez pas pour vous".

De quoi mettre Fatima en colère: "Un paquet de pâtes, ça coûte 80 centimes dit elle, on leur demande pas de donner des millions !" Sylvia qui dépose un carton entier de victuailles constate, amère, que "c'est le règne du chacun pour soi" et que "la générosité ne fait plus recette"