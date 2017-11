Dordogne : la famille de Razac qui avait tout perdu dans l'incendie de sa maison a retrouvé un logement

La famille de 6 enfants qui avait tout perdu dans l'incendie de leur maison à Razac sur l'Isle en Dordogne a pu retrouver un logement avec l'aide de la mairie et de Dordogne Habitat sur la commune voisine de Montrem

L'histoire se termine relativement bien. La famille de Razac sur l'Isle, qui a perdu sa maison dans un incendie il y a une semaine (dans la nuit de mercredi à jeudi dernier) a trouvé un nouveau logement.

Elle sera désormais locataire d'un T5 de Dordogne Habitat. Un logement social situé sur la commune de Montrem, tout près de Razac. Elle devrait avoir les clefs en fin de semaine. Les enfants pourront ainsi continuer à fréquenter la même école à Razac et retrouver un peu de stabilité. Et l'appel aux dons a été largement entendu : de nombreux meubles ont été récoltés ainsi que des vêtements.

Jeudi dernier vers 5h l'un des garçons de cette famille de 6 enfants, âgé de 14 ans, avait réveillé ses 4 frères et sœurs présents cette nuit-là, ses parents et un couple d'amis et les avaient ainsi sauvé des flammes. La maison située au lieu dit Chauffre avait entièrement brûlé.