Dordogne : la FNAC arrivera bientôt à Bergerac

C'est le journal Le Démocrate de Bergerac qui a, le premier, révélé l'information.

La FNAC devrait ouvrir un deuxième magasin en Dordogne, après celui de Montpon-Ménesterol. Cette fois, l'enseigne ouvrira une boutique au centre ville de Bergerac, dans l'ancienne librairie Forum, fermée depuis deux ans. Le service de presse de l'enseigne le confirme : il y a bien un projet, très avancé, d'ouverture.

C'est dans les murs de l'ancienne librairie Forum, fermée depuis deux ans, que la FNAC ouvrira en 2018 © Radio France - Antoine Balandra

Le propriétaire des murs de l'ancienne librairie Forum, rue de la Résistance à Bergerac, M. Teulet, aurait rencontré le porteur de projet, mais aussi le maire Daniel Garrigue. Et le projet est bien avancé, confirme l'édile.

"Nous savons qu'il y a des discussions avancées, et nous souhaitons bien sûr qu'elles se concrétisent le plus rapidement possible" dit Daniel Garrigue

Le projet devrait comprendre 600 mètres carrés de surface commerciale. Mais il comprend également l'installation de l'école du numérique de Bergerac, la Wab dans les étages. Et pour la mairie, c'est une bonne occasion de tenter de re dynamiser le centre ville : "cela peut être un élément moteur, pas suffisant en lui-même, même si cela peut attirer du monde au centre ville. Notre autre soucis, ce sont les ex Nouvelles Galeries, et nous espérons que là aussi les choses vont avancer" explique Daniel Garrigue. Le bâtiment reste en effet inoccupé depuis de nombreuses années.