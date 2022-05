Dordogne : la foire de Bergerac de retour avec 200 exposants et un concert de Julien Clerc

C'est l'évènement de cette édition : les concerts de Julien Clerc vendredi 6 mai et de Génération 80'90 le lendemain. L'interprète de "Femme je vous aime" est de passage dans le cadre de sa tournée "Les Jours Heureux ". Et on peut assister au spectacle de Julien Clerc pour seulement 5 euros. C'est le prix de l'entrée pour la foire. Seule condition, être arrivé avant 18h. Un tel tarif, c'est "du jamais vu, ça n’existe nulle part ailleurs pour un tel artiste", explique fièrement Cédric Dumas l'organisateur.

Julien Clerc en concert à Fontainebleau en 2021 © Radio France - Denis Trasfi

Même tarif le lendemain pour le grand show de 11 stars des années 80 et 90. On pourra notamment se déhancher avec Patrick Hernandez, le chanteur de "Born to be Alive" ou chanter avec David et Jonathan sur "Est-ce que tu viens pour les vacances". Pour ceux qui préfèrent les années 90, Boris ("Soirée disco") ou Yannick ("Ces soirées là") sont aussi de la partie.

L'objectif de ces concerts, c'est bien sûr d'attirer un maximum de publics à la plaine de Picquecailloux. Où 200 exposants sont installés sur 15 000 m². Il y aura notamment un espaces habitat immobilier et jardin, de nombreux producteurs de vin de la région, une ferme pédagogique avec des animaux, un espace tourisme… Les organisateurs promettent aussi "le plus gros salon auto de la Dordogne". A

France Bleu Périgord en direct de la foire

Côté restauration, de nombreux stands de produits régionaux. Et aussi, de la gastronomie basque. Car le Pays basque est l'invité d'honneur du salon. Et enfin, samedi soir le pavillon se transformera en discothèque. Pour danser sur les tubes des années 80. La soirée sera animée par trois DJ historiques de la mythique boîte de nuit près de Bergerac le Windsor.

France Bleu Périgord installe un studio au milieu de la foire. Au programme, une émission spéciale de 16h à 19h vendredi 6 mai avec de nombreux invités au micro d’Arno Visconti. Des exposants nous expliqueront les nouvelles tendances. Des artistes passeront aussi nous voir : Julien Clerc, Sacha de "Début de soirée" et Philippe Barney.

Après s'être arrêtée faute de public en 2016, la foire s'est relancée en 2019. Attirant plus de 20 000 visiteurs. Contre moins de 10 000 en 2016. Cette année les organisateurs espèrent plus 24 000 visiteurs.