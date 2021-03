Dordogne : la Foire expo de Bergerac est annulée

Face aux incertitudes liées à la crise sanitaire, les organisateurs ont décidé d'annuler la Foire expo de Bergerac. Ils donnent rendez-vous aux exposants et aux visiteurs en 2022.

Il n'y aura pas de Foire expo à Bergerac en 2021 annoncent ce lundi 8 mars nos confrères du journal Sud-Ouest. La décision a été annoncée officiellement il y a une dizaine de jours aux exposants et aux partenaires explique Cédric Dumas directeur général d'Alliance Expo, organisateur de la Foire, à France Bleu Périgord mais l'incertitude sur la tenue de l'événement planait déjà depuis la fin de l'année 2020. La Foire expo était prévue du 7 au 9 mai prochain.

"Il faut être raisonnable en tant qu'organisateur", explique Cédric Dumas, "on ne peut pas réunir 3 à 4.000 personnes en mai prochain" alors que l'épidémie de coronavirus est toujours en cours. "On préfère annuler et donner rendez-vous en 2022 plutôt que de d'organiser un événement à moitié".

En 2019, la Foire expo de Bergerac avait réuni environ 200 exposants. Pour l'édition 2021, les inscriptions étaient ouvertes depuis la rentrée de septembre et selon Cédric Dumas "le taux de remplissage était de plus de 70% à la fin de l'année 2020".