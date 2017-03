Dordogne : la foire expo de Bergerac n'aura pas lieu

Il n'y aura pas de 40e édition de la célèbre foire expo de Bergerac. La chambre de commerce et d'industrie a jeté l'éponge. Il faut dire que l'édition 2016 a été catastrophique avec peu de fréquentation et un déficit resté sur les bras de la CCI

La foire de Bergerac n'aura pas lieu cette année ! Elle se déroulait traditionnellement fin mai/ début juin en dehors du centre ville, sur la plaine de Picquecailloux. Il n'y aura donc peut être jamais de 40e édition.

Il faut dire que l'an dernier, la fréquentation a été très décevante. Avec un peu plus de 8 mille visiteurs au lieu des 20 mille espérés. Et près de 100 mille euros de pertes pour la CCI, qui organise l'événement. Rappelez vous... C'était jusqu'au milieu des années 2000. A l'époque Julie Pietri croisait Frank Mickaël ou Natasha Saint Pier à la foire de Bergerac. Un concert tous les soirs, et 75 mille visiteurs en moyenne. Tout ça, c'est fini. Le concept a bien été modifié pour le rendre plus économique. Mais en vain.

La foire définitivement condamnée ?

Du coup, cette année, rideau. La Foire expo n'aura pas lieu. Il faut dire aussi que depuis l'an dernier, la communauté d'agglomération a retiré sa subvention de 80 mille euros. La ville de Bergerac aussi. Le maire Daniel Garrigue ne cache pas que la foire n'entre plus du tout dans ses priorités. Lui qui rêve de mettre l'accent sur la dynamisation du centre ville. Et qui dit devoir faire des choix, confronté à la baisse des dotations.

Christophe Fauvel (au centre) lors du montage de la foire 2016 © Radio France - Antoine Balandra

Christophe Fauvel dit ne pas exclure de ressusciter un événement équivalent à la foire. Mais sur un nouveau lieu et dans un autre format. A condition toutefois d'être soutenu financièrement par la mairie et l'agglomération.