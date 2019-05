Dordogne : la grande vente de printemps d'Emmaüs se tient ce week-end à Coulounieix-Chamiers

La communauté Emmaüs de Coulounieix-Chamiers propose ce samedi 1er et dimanche 2 juin sa grande vente de printemps. L'occasion de faire de bonnes affaires tout en aidant l'association qui fonctionne sans aucune subvention.

Depuis des mois, les bénévoles et les compagnons mettent de côté les plus beaux objets pour cette vente

Coulounieix-Chamiers, France

Des meubles, des vêtements, des bibelots, des bijoux, des jouets, des CD, des livres. Des milliers d'objets vous attendent ce week-end à Coulounieix-Chamiers près de Périgueux en Dordogne à l'occasion de la grande vente de printemps de la communauté Emmaüs.

Parmi les objets mis en vente, des milliers de bibelots © Radio France - Emmanuel Claverie

Un rendez-vous capital pour l'association.

"Cette vente, ce sont deux jours de travail intensif pour tout mettre en place" explique Christophe Blumen, l'un des responsables de la communauté Emmaüs de Coulounieix-Chamiers, mais cela fait des mois que les compagnons mettent de côté les plus belles pièces pour les proposer aux acheteurs". Avec la vente organisée à l'automne, ces deux rendez-vous représentent 15 à 20% des recettes de l'association qui n'est pas du tout subventionnée. Ces ventes nous permettent donc de continuer à aider et de poursuivre nos actions de solidarité ajoute Christophe Blumen.

Parmi les objets proposés lors de cette vente, des articles neufs, comme ces pantoufles fabriquées en Périgord © Radio France - Emmanuel Claverie

Samedi et dimanche

Côté pratique, la vente aura lieu samedi 1er et dimanche 2 juin de 10 à 18 heures au 7, rue Gustave Eiffel à Coulounieix-Chamiers. Marché bio et restauration sur place. Pour plus de précisions : 05.53.35.04.19