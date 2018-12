Dordogne : la poste et les relais-colis inondés de cadeaux commandés sur internet

Les dernières semaines de manifestations et de barrages autour des commerces ont poussé davantage d'acheteurs vers les sites de vente en ligne. Les commandes de cadeaux sur internet semblent un nette augmentation pour Noël

Périgueux, France

Les commandes de cadeaux de Noël sur internet ne sont plus une nouveauté, mais les dernières semaines de manifestations et de blocage ont apparemment convaincu davantage d'acheteurs de faire leurs achats de cadeaux sur internet.

comme il y a eu pas mal de blocages, les gens ont eu peur et ont davantage commandé sur internet" - Manon, relais-colis à Périgueux

Dans les relais colis de Périgueux, et chez les facteurs, on constate une affluence encore supérieure à l'année dernière. A Cardridge-World par exemple, Manon délivre trois fois plus de colis que d'habitude.

les commandes sur internet, c'est bien pour nous, mais c'est moins bien pour les commerçants" - Benjamin, livreur de colis pour la poste

A Périgueux, Benjamin a été spécialement embauché en renfort par la poste pour livrer des colis, et il a distribué 90 colis ce mercredi, contre 60 à 70 d'habitude : "Noël est un pic d'activité, mais il y a clairement davantage de commandes sur internet, sans doute par peur de se déplacer et d'être bloqué."

Ces dernières années, Sophie commandait déjà sur internet des cadeaux de Noël exceptionnels, mais cette jeune femme de Périgueux avoue avoir quasiment tout acheté sur internet cette année : "entre le travail et les samedis où on ne peut pas circuler, j'ai choisi la facilité de commander sur internet."

Les géants Amazon, C-Discount, ou Ventes-Privées ne donnent pas encore de chiffres, mais le PDG de Rakuten-France (ex-Priceminister), Fabien Versavau, a déclaré que ses ventes de samedi dernier (quatrième samedi de manifestation des gilets-jaunes) avaient progressé de 65% par rapport au même samedi de l'année dernière, et de 50% sur l'ensemble du week-end.