Dordogne : la reine d'Angleterre viendra-t-elle au village de Noël de Sarlat ?

La ville de Sarlat en Périgord noir a officiellement invité la famille royale d'Angleterre à se rendre sur son village de Noël consacré cette année à la Grande-Bretagne, avec une ambiance "so british". Voilà qui devrait faire plaisir aux nombreux Britanniques qui habitent en Dordogne

Un Noël so british! Cette année, le village de Noël de Sarlat, 11e du nom, aura pour thème l'Angleterre ! Dès le 6 décembre, les 150 mille britanniques qui possèdent une résidence en Dordogne ne seront pas dépaysés. Puisque la ville va vivre au rythme du tea time et à l'heure de Buckingham Palace pour passer un Noël très anglais.

En plein Brexit, le choix est audacieux. Ce sont les internautes qui ont choisi le thème de cette année. 62 chalets au lieu de 54 l'an dernier seront installés place de la mairie ou encore de la Grande Rigaudie avec un village gastronomique.

Pour évoquer le Royaume-Uni, un taxi noir anglais sera installé. Et surtout un bus à impériale gratuit réalisera des navettes entre le centre ville et les zones commerciales.

Famille royale conviée

De nombreuses animations sont prévues. Patinoire, présence du père Noël. Et une soirée inaugurale le samedi 9 décembre où la famille royale britannique a été conviée..

Franck Duval (au centre) présente le village de Noël de Sarlat © Radio France - Antoine Balandra

Et l'un de ses membres pourrait bien faire le déplacement si l'on en croit Franck Duval, adjoint au maire de Sarlat :

"La couronne britannique est officiellement invitée à participer à l 'inauguration, et bien que nous n'ayons pas de réponse officielle, je pense pourvoir déjà dire que nous aurons une surprise" dit l'élu

Les commerçants eux prévoient de pavoiser leurs vitrines aux couleurs du Royaume-Uni. Des jeux de culture générale sur la culture britannique seront organisés avec des vols vers Londres à gagner. Des concerts de musique irlandaise seront organisés, une chorale britannique du Périgord sera également présente.

Et surtout, le 16 décembre, un grand concours du pull de Noël le plus kitsch sera organisé avec à la clef, des vols Bergerac/ London City à gagner. Un marché qui prend de l'importance, d'années en années, au point que des forains qui tenaient auparavant des chalets sur les Champs-Elysées à Paris ont même téléphoné pour se renseigner et tenter d'obtenir une place. "Mais nous avons privilégié les commerçants locaux face à l'afflux de demandes" explique Franck Duval.

Le village de Noël, c'est un budget estimé autour de 100 mille euros pour Sarlat. Il se tiendra jusqu'au 31 décembre. Les chalets seront ouverts jusqu'à 21h les jours de semaine. 23h les vendredi et samedi et pendant les vacances scolaires.

Le programme complet :

- Mercredi 6 décembre - Centre ville et marché de Noël

• 10h Chants de Noël - Chorale de l’école anglaise de Veyrines de Domme

• 14h/17h Ateliers créatifs - Ludothèque

- Samedi 9 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Troupe de cornemuses (Bordeaux Pipe Band) / Tours de ville en bus anglais / Déambulation de Punks anglais / Père Noël

• 14h à 17h Ateliers créatifs - Ludothèque

À partir de 17h, rendez-vous, place de la Liberté pour le «Tea time» qui précèdera la soirée inaugurale, un moment magique et féérique à ne pas manquer

• 19h Chants de Noël - Chorale de l’école anglaise de Veyrines de Domme

• 20h30 Soirée Dance Floor - Patinoire de Noël

Dimanche 10 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Promenades du Père Noël et des Gardes royaux anglais

Tours de ville en bus anglais / Déambulation de Punks anglais

• 14h/17h Ateliers créatifs - Ludothèque

Samedi 16 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Promenades du Père Noël / Tours de ville en bus anglais

Musiques et danses irlandaises (Les Gillies)

• 14h/17h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 10h/13h - 14h30/18h Concours du pull le plus kitsch de Noël - Place du 14 Juillet

• 18h30 Spectacle de patinage artistique sur glace - Patinoire

• 20h30 Soirée Dance Floor - Patinoire

Dimanche 17 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Promenades du Père Noël / Tours de ville en bus anglais

Musiques et danses irlandaises (Les Gillies) / Orgue de barbarie

• 14h/17h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 16h30 Concert de Noël à la cathédrale Saint Sacerdos

Mardi 19 décembre - Centre culturel

• 18h Spectacle gratuit de Noël « Le Petit cirque d’hiver »

(sur réservation au 05 53 31 09 49, à partir du 5 décembre)

Mercredi 20 décembre - Marché de Noël et Mairie

•15h Concert du Glee Club du collège La Boétie

•16h Contes de Noël par l’association Tout conte Fée - Salle du Conseil Municipal de la Mairie

Vendredi 22 décembre - Marché de Noël

• 18h30 Concert de musique anglaise par l’union philharmonique (Beatles,

Rolling Stone, Queen...)

• 20h30 Soirée Dance Floor - Patinoire

Samedi 23 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Promenades du Père Noël / Tours de ville en bus anglais

Parade des anges de Noël

• 15h/18h Ateliers créatifs - Ludothèque

Dimanche 24 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Promenades du Père Noël / Tours de ville en bus anglais

Parade des anges de Noël

• 14h/16h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 16h Spectacle de magie - sur le marché de Noël

Mardi 26 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Tours de ville en bus anglais

• 15h/18h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 16h/18h Les Acrolytes - découverte du cirque

Mercredi 27 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Tours de ville en bus anglais

• 10h/12h - 14h30/17h30 Mystérieuses coiffures

• 15h/18h Ateliers créatifs - Ludothèque

Jeudi 28 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Tours de ville en bus anglais

• 10h/12h - 14h30/17h30 Mystérieuses coiffures

• 14h/17h30 Ateliers créatifs - Ludothèque

Vendredi 29 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Tours de ville en bus anglais

• 10h/12h30 - 14h/17h Sculpteur de ballons

• 15h/18h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 16h/18h Les Acrolytes - ateliers découverte du cirque

• 19h30/21h Concert de Paris Londres - Place gourmande

• 20h30/22h30 Soirée Dance Floor - Patinoire de Noël

Samedi 30 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Tours de ville en bus anglais

• 10h/12h30 - 14h/17h Sculpteur de ballons

• 15h/18h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 16h/18h Les Acrolytes - ateliers découverte du cirque

Dimanche 31 décembre - Centre ville et marché de Noël

• Toute la journée Tours de ville en bus Anglais

• 10h/12h - 14h30/17h Groupe de musique jazz

• 10h/12h30 - 14h/17h Sculpteur de ballons

• 14h/16h Ateliers créatifs - Ludothèque

• 16h/18h Les Acrolytes - ateliers découverte du cirque