Dordogne : la réunion sur l'avenir des papeteries de Condat vient de débuter à la préfecture

La réunion sur l'avenir des papeteries de Condat vient de débuter à la préfecture de la Dordogne. Préfet, élus, syndicats, direction de l'entreprise et délégué interministériel aux restructurations y participent. Les 530 salariés sont toujours suspendu à la décision de Bruxelles.

Périgueux, France

Préfet, délégué interministériel aux restructurations, président du Conseil départemental, parlementaires, syndicats et direction des papeteries participent depuis 10 heures ce vendredi 6 septembre à une réunion importante à la préfecture de la Dordogne.

L'avenir des papeteries de Condat et de ses 530 salariés est conditionné à la décision de Bruxelles. Le groupe Lecta, propriétaire du site périgourdin se dit prêt à investir 48 millions d'euros pour transformer la ligne 8 et la reconvertir dans la fabrication de papier à étiquettes. L'état français s'est engagé à lui donner un coup de pouce sous la forme d'achat d'énergie sur trois ans pour un montant total de 35 millions d'euros. Mais la direction générale de la concurrence européenne n'a pas donné son feu vert. Et cette décision tarde à venir.

La direction de l'entreprise participe à la réunion © Radio France - Emmanuel Claverie

Une soixantaine de salariés des papeteries se sont rassemblés devant la préfecture.