Christelle, Fabien et leur fils on jusqu'au 5 septembre pour trouver 20 000 €

Vélines, Dordogne, France

"C'est comme si c'était vingt ans de travail réduit à néant." Christelle Casagrande est au bord des larmes. Sa boulangerie est menacée de fermer. Depuis 4 ans, c'est la seule boulangerie de ce petit village de 1 100 habitants.

Tout allait bien pour Christelle, son mari et leur fils, apprenti en CAP boulangerie. Mais un investissement raté, accompagné de travaux dans leur village leur ont fait perdre 50 000 € en six mois. Et "là, on s'est retrouvé dans un engrenage infernal. Tout est allé très vite." Alors qu'ils se disent toujours près à filer un coup de main, là, "nous nous sommes retrouvés pestiférés. Nous sommes abandonnés par les banques et la mairie regarde ça de loin sans vraiment intervenir."

Comment renflouer les caisses en si peu de temps ? Christelle préfère ne pas regarder, mais ses amis Jessica et Fabien ont lancé une cagnotte participative. "Ils ont le cœur sur la main, c'est normal de leur rendre la pareil. _Et si la boulangerie ferme, ce sera la mort du village._"

Même le maire ne vient plus chez nous" - Christelle Casagrande, boulangère

Depuis que le Carrefour Contact est arrivé, "tout le monde ne jure que par ça. Tout le monde y va. Même le maire ne vient plus chez nous. Je crois que la moitié du Conseil municipal n'est pas au courant de ce qu'il nous arrive."

Christelle et Fabien demandent à la mairie d'intervenir auprès des banques et des pouvoirs publiques pour leur laisser du temps. "Nous sommes en train de nous restructurer, mais nous avons besoin de temps. Nous diversifions nos activités, avec du traiteur, par exemple. On ne peut pas trouver 20 000 € en si peu de temps quand on vend des baguettes et des viennoiseries."

Le jugement sera rendu mercredi 5 septembre.