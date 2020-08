Dordogne : la société amicale des Périgourdins de Paris distingue l'entreprise savignacoise Horizon Bois 24

La Ferme d'Eydi à Saint-Germain-et-Mons et Horizon bois 24 à Savignac-les-Églises figurent cette année au palmarès du "prix du jury de la truffe". La Société amicale des Périgourdins de Paris a tenu à soutenir financièrement le couple d'agriculteurs qui élève une quarantaine de vaches en bio et qui a décidé de transformer une partie de sa production en glaces. Un chèque de 3000 euros lui permettra d'acquérir une écrémeuse. Mais l'association a tenu à mettre à l'honneur également une entreprise "déjà établie qui s'est signalée par la qualité de son travail, son dynamisme et son rayonnement international". Il s'agit d'Horizon bois 24 à Savignac-les-Églises.

Une startup du bâtiment

Créée en 2005 par Geoffroy Saguet, l'entreprise de charpente, couverture et ébénisterie qui emploie aujourd'hui une vingtaine de salariés, a vu son chiffre d'affaires doubler chaque année. Elle a réalisé en Dordogne des chantiers comme la Maison des services de Sarliac-sur-l'Isle, la Maison des vins de Bergerac ou encore les halles de Sorges et d'Eglise-Neuve-de-Vergt. Mais son savoir faire s'exporte également dans les départements voisins. Horizon bois 24, construit par exemple actuellement un collège isolé en paille à Isle dans le 87, un internat isolé en paille pour la MFR de Beynac en Haute-Vienne, ou de gros immeubles de plusieurs étages tout en bois à Royan en Charente-Maritime.

"Au delà du savoir-faire, c'est plutôt un savoir vivre qui fait notre différence explique Geoffroy Saguet. On est vraiment une équipe jeune, j'ai créé l'entreprise à 24 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. J'essaie vraiment de fédérer, de dynamiser l'équipe au maximum. On nous appelle la startup du bâtiment, je pense que c'est un peu cet esprit-là qui fait la différence".

Geoffroy Saguet, créateur de l’entreprise Horizon Bois 24 en Dordogne et son épouse © Radio France - Emmanuel Claverie

Des difficultés à recruter

Seul petit bémol dans cette histoire à succès, les difficultés que rencontre Horizon bois 24 à trouver de nouveaux collaborateurs. "Le plus dur en Dordogne et plus généralement en milieu rural, c'est le manque de main d'oeuvre et de personnel regrette Geoffroy Saguet. Il faut vraiment fidéliser au maximum les équipes qui sont là et ce n'est pas toujours évident. On cherche en permanence. Entre les embauches l'évolution et le turnover de l'entreprise, on recrute à peu près une personne par mois depuis le début conclut-il.