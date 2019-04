Dordogne : "La start-up est dans le pré", un concours pour aider les futurs entrepreneurs en milieu rural

Eymet, France

Pas toujours facile de lancer sa start-up... Et encore moins en milieu rural ! Pour donner un coup de pouce à ceux qui veulent entreprendre en Périgord, le concours "La start-up est dans le pré" pose ses valises à Eymet pendant deux jours.

L'opération a démarré ce vendredi 5 avril et s'achèvera samedi. C'est la deuxième fois qu'elle a lieu en Nouvelle-Aquitaine.

Un accélérateur de projets

Après des sélections qui ont eu lieu aux quatre coins du département pendant deux mois, une trentaine d'entrepreneurs sont venus présenter leur projet.

Ils ne sont plus que 11 après une première sélection, et le jury désignera quatre lauréats samedi après-midi.

Devenir entrepreneur, ça peut faire peur, surtout quand on est tout seul. Quand on commence à réfléchir à tout ce qu'il y a à faire, on peu être vite perdu

Rassemblés près du château d'Eymet, les candidats participent à des ateliers avec des "coachs", des professionnels de l'entreprenariat.

Objectif : apprendre à "pitcher" son projet, bien le présenter, mettre en place son modèle économique, définir sa cible, la faisabilité du projet, se créer un réseau...

Chloé, 26 ans, veut ouvrir une épicerie sans emballages dans le centre-ville de Périgueux. L'opération lui permet de trouver les points forts de son projet, et de travailler sur ses faiblesses. De quoi rassurer la jeune femme. "Devenir entrepreneur, ça peut faire peur, surtout quand on est tout seul. Quand on commence à réfléchir à tout ce qu'il y a à faire, on peu être vite perdu, et laisser tomber. Là, c'est l'opportunité d'avoir du soutien. Et on voit que c'est réalisable si on a les bons outils entre les mains", explique-t-elle.

Je suis là pour piocher des idées, trouver des partenaires, créer un réseau...

Face à elle, Karime Giresse. La directrice du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) à Prigonrieux, endosse le rôle de coach. "Je suis là pour essayer de faire bénéficier de mon expérience ces jeunes porteurs de projet qui veulent faire bouger le territoire et l'économie locale", indique-t-elle.

Grâce à un questionnaire, les candidats affinent leur projet. C'est le cas de Céline, coiffeuse bergeracoise, qui veut ouvrir un cabinet de médecine douce à Sigoulès. "J'ai déjà tout organisé, j'ai déjà fait des formations. Je suis prêt à ouvrir. Et je suis là pour piocher des idées, trouver des partenaires, créer un réseau...", explique la jeune femme.