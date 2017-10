Dordogne : le chômage a fortement baissé en septembre

En Dordogne, le chômage a baissé de 1,5% le mois dernier, en septembre. Il y a 20 790 demandeurs d'emplois dans notre département. Le chômage a notamment beaucoup baissé chez les jeunes.

Comme au niveau national, le chômage a fortement baissé en Dordogne le mois dernier, en septembre. Une baisse de 1,5% sur un mois et même de 2.9% sur un an. On compte 20.790 demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est à dire sans emploi, dans le département.

Le chômage des jeunes a particulièrement diminué

Au niveau régional, la baisse du chômage chez les jeunes est de 1.9% sur un mois. En Dordogne, le nombre de chômeurs en dessous des 25 ans a baissé de 3,8% en un mois et de 7% sur un an.