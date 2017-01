Dordogne : le chômage en hausse en décembre mais en baisse sur l'année 2016

Le chômage a augmenté de 2% fin décembre en Dordogne. Une hausse qui fait suite à la forte baisse du mois de novembre. Sur l'ensemble de l'année 2016, on enregistre une baisse de 3,2% en Périgord.

Le chômage a augmenté de 2% fin décembre en Dordogne. Le département de la Dordogne compte actuellement 21 100 demandeurs d'emplois de catégorie A, c'est-à-dire des chômeurs sans aucune activité. Ces chiffres font suite aux bons chiffres du mois de novembre où le taux de chômage en Dordogne avait baissé de 3,1%. Sur un an on enregistre en Dordogne, une baisse du chômage de 3,2%.

Les plus de 50 ans les plus touchés

Au mois de décembre en Dordogne, le taux de chômage est en hausse dans toutes les catégories d'âges à l'exception des hommes de moins de 25 ans où on enregistre une baisse de 0,9%. Ce sont surtout les chômeurs les plus âgés qui sont les plus touchés par cette augmentation : le chômage augmente de + 3,6% chez les plus de 50 ans.

Hausse en décembre mais baisse sur l'ensemble de l'année 2016

En Nouvelle-Aquitaine, le chômage a progressé de 1,5% au mois de décembre. Sur un an, il a baissé de 3,3%. En France le taux de chômage est aussi en hausse en décembre avec + 0,8% . Sur un an, on enregistre une baisse de 3% en France pour l'année 2016.