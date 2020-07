Dordogne : le chômage en hausse de plus de 25% au deuxième trimestre .

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( la Dirrecte ) a rendu public les chiffres du second trimestre 2020. Et sans surprise, ils ne sont pas bons. L'épidémie de coronavirus et le confinement y sont pour beaucoup.