Dordogne : le chômage en légère hausse au mois de janvier

Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi en catégorie A a légèrement augmenté au mois de janvier en Dordogne de 0.3%. Il baisse de 0.4% sur trois mois et de 2.6% sur un an.

Le nombre de demandeurs d'emploi en Dordogne inscrits à Pôle Emploi a augmenté de 0.3% le mois dernier pour la en catégorie A... Soit 60 personnes de plus au chômage dans cette catégorie. 21 170 personnes étaient au chômage en catégorie A le mois dernier en Périgord.

Sur trois mois, le chômage baisse légèrement de 0.4% et diminue de 2.6% sur un an en Dordogne. Toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs augmente de 0.7% sur trois mois et de 0.9% sur un mois ainsi que de 1% sur un an.

En Nouvelle Aquitaine, le chômage en catégorie A a diminué de 0.1% le mois dernier et baisse de 0.3% sur trois mois.

Au niveau national, le chômage augmente de 0.02% en janvier, soit 800 personnes de plus au chômage.