Périgueux, France

Le budget primitif de la Dordogne pour 2018 a donc été adopté ce vendredi par 38 voix pour et 12 contre. Les socialistes et les communistes ont dit oui. Le groupe d'opposition de Thierry Boidé (Rassemblement de la Dordogne) et celui des Républicains de Dominique Bousquet ont voté contre.

Un budget de 497 millions 745 mille euros en légère baisse par rapport à celui de 2017. Mais en croissance de près de 13 millions d'euros sur le volet social (APA, le RSA et l'aide à l'enfance notamment). Les dépenses sociales représentent désormais plus de 234 millions d'euros soit plus de 45% du budget total.

Le président Germinal Peiro en a d'ailleurs profité pour faire voter une motion sur la situation budgétaire des départements. Motion qui demande au gouvernement de répondre à ces difficultés à faire face aux dépenses d'aide sociale surtout dans un département rural comme la Dordogne.

Macron attendu en Dordogne

Germinal Peiro, le président du conseil départemental est donc d'accord pour faire des efforts, si le gouvernement prend aussi sa part :

"On ne peut pas nous imputer des dépenses qui relèvent de la solidarité nationale, on demande donc un effort supplémentaire à l'Etat qui ne nous compense pas les trois allocations que nous versons" dit Germinal Peiro

Ce budget comporte aussi comme prévu une hausse de 1.5% de la taxe sur le foncier bâti après une hausse de 4.5% l'an dernier. Germinal Peiro annonce aussi la création d'un centre d'entraînement départemental de canoë kayak au pied du gymnase du collège Montaigne à Périgueux. Avec une ouverture prévue en septembre 2018.

Et la venue d'Emmanuel Macron en Dordogne, courant 2018. Il l'avait invité à venir visiter l'expo Lascaux 3 à Shanghaï lors de sa visite en Chine. Mais le président n'avait pas pu s'y rendre. Il promet donc de venir en Dordogne cette année.