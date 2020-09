Dordogne : le député Michel Delpon se félicite des 2 milliards d'euros du plan de relance pour l'hydrogène

"C'est le jour J pour l'hydrogène !" clame Michel Delpon, député du Périgord. Ce mardi, les ministres de l'Economie et de la Transition écologique ont présenté un vaste plan pour promouvoir la production d'hydrogène. Produit notamment à partir d'électricité et d'eau, ce gaz peut faire tourner des moteurs. Les chantres de l'écologie verte saluent son utilisation. A l'image de Michel Delpon, aussi membre du groupe d'étude hydrogène à l'Assemblée nationale : "ça va donner une autre dimension à l'utilisation de l'hydrogène, ça peut permettre une massification de son usage", notamment via des partenariats aussi avec l'Allemagne.

L'hydrogène peut être utilisé dans de nombreuses situations. Il peut par exemple faire rouler des voitures, même si la France est en retard dans ce domaine. Justement, un plan de 7 milliards d'euros débloqué d'ici 2030 doit permettre d'aider les entreprises automobiles à développer ces véhicules. Des bus peuvent aussi rouler à l'hydrogène. Certaines agglomération ont déjà fait l'achat de ce type de véhicule.

Un TER à hydrogène en Dordogne d'ici 2022 ?

En Dordogne, et plus globalement en Nouvelle-Aquitaine, c'est le train qui pourrait circuler grâce à l'hydrogène. C'est le cheval de bataille du député Michel Delpon : "C'est surtout les TER qu'on va transformer. Aujourd'hui, il y a 2 000 locomotives diesel polluantes qu'il faut remplacer. Soit on met des caténaires, mais ça coûte 1 million d'euros le kilomètre. Soit on électrifie les trains sur batterie ou on utilise l'hydrogène. Sur batterie c'est une hérésie, ça pèse 2-3 tonnes donc c'est trop lourd. Il reste l'hydrogène. On espère des trains hydrogènes sur la ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat. Ça peut être l'année prochaine parce que les trains sont déjà disponibles en Allemagne." Ce plan et l'engouement du gouvernement et des entreprises du secteur autour de l'hydrogène peuvent permettre d'accélérer d'autant le déploiement de ce gaz dans les modes de transport selon le député.

Seul obstacle pour le moment : le coût. Une motrice hydrogène coûte 30% plus cher qu'une roulant en diesel. Mais Michel Delpon croit en une baisse future des prix pour l'ensemble des véhicules qui utiliseraient de l'hydrogène : "Comme tout innovation, c'est plus cher mais dans la mesure où on massifie son utilisation, l'objectif, c'est de faire baisser le prix de l'hydrogène pour être compétitif avec le gasoil." Concernant le train, Michel Delpon espère le voir circuler au plus tard en 2022.