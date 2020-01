L'enseigne C & A devrait fermer 30 de ses 150 magasins en France. Selon Force Ouvrière, le magasin de Boulazac fait partie des de ceux qui vont mettre la clé sous la porte.

Dordogne : le magasin C & A de Boulazac devrait fermer prochainement

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Le magasin C & A de Boulazac devrait fermer ses portes prochainement. L'enseigne d'habillement va se séparer de 30 de ses 150 magasins en France. L'annonce a été faite aux représentants du personnel le 17 janvier dernier, lors d'un CSE. La liste n'est pas officielle, elle sera dévoilée ainsi que le calendrier des fermetures, lors du CSE du mois de février.

Mais Force Ouvrière, a d'ors et déjà communiqué la liste des magasins qui vont fermer. Et celui de Boulazac en fait partie. Installé sur la zone du Ponteix, il fait partie des enseignes historiques de cette zone commerciale. Il a ouvert ses portes en 2004. Il s'est installé en face de l'un de ses concurrents dans l'habillement à bas prix, Kiabi. Depuis, d'autres enseignes concurrentes ont fleuri dans cette partie de l'agglomération de Périgueux, comme le H&M de la galerie commerciale La Feuilleraie à Trélissac.

Le magasin de Boulazac avait été fermé à deux reprises, pendant un an et six mois suite à une procédure aux Prud'hommes avec l'une des salariées. Il emploie actuellement cinq personnes dont une manager.

Au niveau national, C &A est confronté à la crise du marché français de l'habillement. En 2017/2018, la marque s'était déjà séparée d'une vingtaine de magasins. En avril 2019, le groupe avait annoncé la fermeture de 14 nouveaux magasins. Une mesure insuffisante apparemment. La nouvelle fournée de fermetures devrait provoquer 216 licenciements selon Force Ouvrière.