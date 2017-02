Dordogne : le magasin C&A de Boulazac fermé pour la deuxième fois

Le magasin de vêtements C&A dans la zone du Ponteix, à Boulazac est fermé depuis ce jeudi. Selon les syndicats, les deux responsables sont en congés maladie et la boutique restera fermée au moins une semaine voire plus

"Notre magasin est temporairement fermé et nous faisons notre maximum pour rouvrir dans les plus brefs délais." Voilà ce qu'on peut lire sur la porte du magasin de vêtements C&A à Boulazac. Depuis ce jeudi, les portes sont fermées et les lumières éteintes. Les 7 salariés ont été prévenus mercredi soir à la suite d'un comité d'entreprise "très tendu" selon la déléguée syndicale Force Ouvrière et conseillère de vente, Audrey Rosellini.

La direction aurait fermé le magasin faute de responsable de vente. Les deux actuelles sont toutes les deux en congés maladie, une depuis une quinzaine de jours, selon Audrey Rosellini, l'autre depuis mercredi. "Le magasin ne devrait pas rouvrir ses portes avant la semaine prochaine, le temps qu'on trouve une solution." Une enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devrait avoir lieu cette semaine.

"Les responsables sont soumises à un stress intense !" - Audrey Rosellini, déléguée FO

Le magasin C&A est fermé depuis jeudi 23 février © Radio France - Caroline Pomès

Deuxième fermeture

Mais le problème ne vient pas de là, selon Audrey Rosellini mais viendrait d'elle. "La direction essaye de me licencier depuis quatre ans maintenant. Ils m'ont laissé entendre que les responsables seraient en arrêt maladie par ma faute. Je les solliciterais trop souvent avec mes questions." Depuis toutes ces années, la direction voudrait la voir partir, "trop nocive pour ses collègues et les clients". Mais l'inspection du travail avait à deux reprises refusé son licenciement. Le ministère du Travail avait également été saisi sur cette affaire.

Il y a quatre ans déjà, le magasin avait fermé ses portes pendant 7 mois. Selon les syndicats, le personnel était à bout de souffle, épuisé. Ils étaient souvent seuls à tenir les 1 100 mètres carré de magasin. Aujourd'hui, les 7 salariés, deux responsables et cinq vendeurs, ne sont pas mis au chômage technique et attendent les résultats de l'enquête CHSTC. Aucune date de réouverture n'est prévue pour l'instant.