Dordogne : le marché de Périgueux retrouve son périmètre habituel

La ville de Périgueux en Dordogne annonce que dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, les marchés du mercredi et du samedi vont retrouver leur configuration habituelle ou presque, et ce à compter du mercredi 3 juin.

Les acheteurs sont invités à ne pas toucher la marchandise © Radio France - Emmanuel Claverie

Fini le filtrage à l'entrée, et le sens unique de circulation.

Il n'y aura plus désormais de filtrages à l'entrée ni de sens unique de circulation. Les étals du marché alimentaire vont retrouver leur périmètre habituel places de la Clautre, du Coderc et de l’Ancien-Hôtel-de-Ville.

Les marchés non alimentaires vont retourner sur l’esplanade Badinter et place Bugeaud. Enfin pour permettre à la place Saint-Louis de proposer ses terrasses aux Périgourdins, le jardin du Thouin sera aménagé de façon à accueillir fleuristes et horticulteurs. Les commerçants devront obligatoirement porter un masque. Les clients eux sont invités à faire preuve de civisme en respectant les mesures de distanciation physique et en portant le masque.