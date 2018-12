Dordogne : Le nombre d'habitants reste stable selon les chiffres de l'INSEE

Périgueux, France

Selon les derniers chiffres de référence en date du 1er janvier 2016, la Dordogne compte officiellement 414.789 habitants. Un chiffre stable sur la période qui va de 2011 à 2016. Le solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès) négatif (-0.4 %) est compensé par le solde migratoire positif (les nouveaux arrivants) +0.4%.

Sarlat Bergerac et Trélissac perdent des habitants.

Si l'on se penche sur les chiffres périgourdins, seul l'arrondissement de Périgueux gagne des habitants; ils sont 175.309, soit une hausse de 0.2%. Avec 102.859 habitants, l'arrondissement de Bergerac reste quasiment stable (+0.1%). L'arrondissement de Sarlat enregistre une baisse de 0.3% avec 81.863 habitants. Cette baisse atteint les 0.5% pour l'arrondissement de Nontron et ses 54.758 âmes.

En ce qui concerne les communes, Périgueux comptait au 1er janvier 2016, 29.912 habitants soit 101 de plus qu'en 2011, ce qui représente une hausse de 0.1%. Entre 2011 et 2016, Bergerac a perdu 418 habitants (-0.3%), ils sont aujourd'hui 27.269. Sarlat, avec 8946 habitants en a perdu sur la même période 622 (-1.2%) et Trélissac, 6629 habitats, en a perdu 408 (-1.2%).

La Nouvelle Aquitaine reste attractive mais sa population vieillit

Au 1er janvier 2016, 5.935.603 habitants résidaient en Nouvelle-Aquitaine, soit 8,9 % de la population française, indique l'INSEE. La région reste la quatrième plus peuplée de France, derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Entre 2011 et 2016, elle a gagné au total 160.000 habitants, soit une augmentation de 0,6%, moins importante que lors du précédent comptage (+ 0,7% entre 2006 et 2011).

Ce chiffre de 160.000 nouveaux Néo-aquitains s'explique par le nombre d'arrivées, supérieur à celui des départs. Tous les départements attirent plus de nouveaux habitants qu'ils n'en perdent, ce qui signifie que la région reste attractive. Mais le solde naturel est lui "quasi nul entre 2011 et 2016", selon l'INSEE, "les décès étant légèrement supérieurs aux naissances" sur les cinq années étudiées, "notamment dans l’est de la région, au vieillissement plus marqué".

Pour connaitre les chiffres, commune par commune: le site internet de l'INSEE.