Dordogne : le nombre de chômeurs en légère hausse au quatrième trimestre

Dordogne, France

Le nombre de demandeurs d'emploi a légèrement augmenté en Dordogne au quatrième trimestre. Les inscrits en catégorie A augmentent de 0.2% par rapport au trimestre précédent. Mais le chômage dans cette catégorie est en baisse de 2.5% sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, le chômage baisse de 0.2% sur la même période.

Toutes catégories confondues (A, B et C), le chômage augmente également en Dordogne de 0.2%, et baisse de 0.1% en un an.

Au niveau national le nombre d'inscrits à Pôle emploi a baissé de 0.8% au quatrième trimestre. Sur un an, la baisse est de 0.2%. toutes catégories confondues. La baisse est plus marquée pour les personnes sans aucune activité. -1.1% sur le trimestre (et -1.4% sur un an).

Au total, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et tenues de rechercher un emploi s'établit à 5 605 000.