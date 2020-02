Dordogne : le nombre de personnes surendettées en baisse de 16%

Le nombre de dossiers pour surendettement déposé à la banque de France en Dordogne a baissé de 16% l'an dernier. Grâce à un meilleur encadrement des crédits à la consommation et à la baisse du chômage. Mais les plus de 55 ans restent très touchés en Périgord

Périgueux, France

C'est plutôt une bonne nouvelle. Le nombre de dossiers de surendettement déposés à la banque de France ont baissé de 16% en 2019 par rapport à l'année précédente en Dordogne ! Et de -12% au niveau national. Cela représente encore 1000 ménages surendettés en Périgord.

Une baisse qui se confirme donc sur le long terme puisque le nombre de dossiers a baissé de manière spectaculaire entre 2014 et 2019 en Dordogne, de - 37% ! C'est un tout petit moins rapide qu'au niveau national (-38% sur la même période).

Le profil type de la personne surendettée en Dordogne

Les personnes les plus âgées sont très touchées. Les plus de 65 ans représentent près de 18% des dossiers de surendettement. Et même 37% des dossiers si l'on considère les plus de 55 ans. Les jeunes de 18 à 24 ans aussi sont particulièrement exposés en Dordogne : 4.2% des dossiers, c'est le double du niveau national.

Souvent il s'agit également de femmes. Elles représentent 52% des dossiers en Périgord (55% au niveau national). Souvent à la tête de famille monoparentales et/ou vivant sous le seuil de pauvreté. Globalement 80% des surendettés de Dordogne gagent d'ailleurs moins de 2100 euros par mois. Environ 56% de ces surendettés ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté.

Leurs dettes s'élevait l'an dernier à 46 millions d'euros au total (six milliards d'euros au niveau national), dont un tiers de crédits à la consommation et un tiers de dette liés aux crédits immobiliers (le reste étant constitué de charges courantes). Pour une somme moyenne à rembourser de 14.900 euros hors immobilier (16.000 euros au niveau national) et 18.000 avec immobilier.

Des points conseils budget vont être créés

Malgré tout le nombre de personnes surendettées a donc fortement baissé en Périgord. L'effet selon la banque de France des lois qui encadrent mieux le crédit à la consommation (lois Lagarde et Hamon notamment) mais aussi de la baisse du nombre de chômeurs.

En proportion il y a 290 surendettés pour 100.000 habitants en Dordogne, c'est un peu plus qu'au niveau national (280), mais bien moins qu'en Lot et Garonne ou en Creuse départements les plus touchés de Nouvelle-Aquitaine.

Sur 1022 dossiers précisément l'an dernier, 410 situations ont été orientées vers un rétablissement personnel sans liquidation. Avec un effacement total ou partiel de la dette (44% du total).

A noter que la Banque de France veut tout faire pour prévenir les situations de surendettement. Et aider ceux qui le sont déjà. Elle insiste sur le fait que le maintien de la résidence principale est toujours une priorité.

Cette année, des points conseils budget vont par ailleurs être ouverts au sein des maisons France Services. Il est aussi d'éducation budgétaire pour les plus jeunes, notamment ceux qui effectuent des mission de service national universel.

Enfin pour orienter les personnes ayant des questions concernant leur argent, la Banque de France a lancé un site internet : mesquestionsdargent.fr