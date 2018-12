Dordogne : le premier drive qui propose à la fois produits locaux et grandes marques a ouvert à Bergerac

à Bergerac, un nouveau drive a ouvert sur la route d'Agen : o-toit.fr propose des produits locaux, et les articles de grande consommation pour commander sur internet les produits du marché et les produits du supermarché.

C'est une nouveauté pour les consommateurs qui font leurs courses dans les drive : un Périgourdin a créé à Bergerac le premier drive local, qui propose à la fois les produits d'une cinquantaine de commerçants et producteurs locaux (viande, légumes, miel, poisson fromage) et les produits de grande consommation (lessive, dentifrice, eau minérale, essuie-tout, etc.).

Jean-Pierre Marty a dirigé des centrales d'achat pendant douze ans avant de créer ce drive o-toit.fr à Bergerac, sur la route d'Agen. Un drive sans stockage, qui propose à la fois les produits d'une cinquantaine de maraîchers, primeurs ou bouchers-charcutiers locaux, et les articles de grandes marques. Les grossistes de grandes marques laissent au drive 20% de commission, mais les fournisseurs locaux ne laissent que 10%.

Les clients doivent passer commande avant minuit et payer en ligne, avant de passer chercher leur commande entre 16h30 et 19h au drive de la route d’Agen, du mardi au samedi.

Chaque jour, les fournisseurs locaux précisent sur le site les produits à vendre et les quantités disponibles, et chaque matin ils préparent les commandes, qui doivent être disponibles pour 16h30.

Le drive propose des produits de boucheries locales (ici Lazinière à Gardonne) © Radio France - Harry Sagot

Chaque jour déjà, une quinzaine de clients passent au drive local de Bergerac, et sur le panier moyen de 55€ les commerçants locaux prennent environ les deux tiers.. Mais le nombre d'articles de supermarchés disponibles va bientôt passer de 1.000 à 5 ou 6.000 , pour éviter aux clients d'aller chercher ailleurs.

Jean-Pierre Marty a déjà programmé l'ouverture de deux nouveaux drive du même genre au printemps : près de Perigueux et près de Bordeaux.