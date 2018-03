La CGT a mobilisé une trentaine d'agents du Conseil départemental ce jeudi matin à Périgueux, pour manifester contre la suppression de certaines journées de congés exceptionnels, pour les agents dont les enfants sont malades, ou les parents hospitalisés.

La décision devait être discutée ce jeudi ; elle sera finalement proposée devant un nouveau comité technique paritaire, probablement en juin, après négociations avec les syndicats des agents du Département.

On veut nous supprimer des autorisations d'absences pour les hospitalisations de parents ou d'enfants, alors qu'en 2017, sur plus de 2 000 parents qui pouvaient prendre ces congés "enfant malade", dix-sept seulement ont pris plus de six jours"