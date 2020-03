Dordogne : les agriculteurs vont manifester pour la réouverture de l'abattoir Sobeval

Les Jeunes Agriculteurs de la Dordogne, la FDSEA 24, l'ASSELDOR, ELVEA Périgord et la Chambre d'Agriculture du Périgord vont manifester ce mardi à 10 heures devant la préfecture de la Dordogne. Dans un communiqué commun publié vendredi dernier, ils appellent à une mobilisation si l'État ne décide pas la reprise d'activité à l'abattoir de la Sobeval à Boulazac en Dordogne et plus largement pour soutenir la filière viande. Un appel confirmé ce lundi sur la page Facebook des Jeunes agriculteurs.

La filière viande appelle à une mobilisation pour la réouverture de Sobeval

Vendredi 28 février, le ministère de l'Agriculture a demandé la suspension de l'abattoir quelques jours après la diffusion d'une vidéo choc de l'association L214. Elle pointe un mauvais étourdissement des veaux avant la saignée.