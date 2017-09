Dordogne : les cheminots du Technicentre de Périgueux manifesteront ce jeudi

Les cheminots du Technicentre de Périgueux manifesteront ce jeudi, avant une réunion très importante prévue à la préfecture, avec la direction de la SNCF et les élus et où leurs représentants ont finalement été conviés

Ils feront grève l'après-midi, et tiendront ensuite une assemblée générale après la réunion, pour décider des suites à donner au mouvement. La réunion doit se tenir à 14h en présence de représentants des syndicats, de la direction nationale et régionale de la SNCF, des élus, et de la préfète.

La présence des représentants des ouvriers n'était pas acquise, elle a été actée ce jeudi matin par la préfecture. Une autre réunion suivra le 3 octobre.

Les cheminots s'inquiètent beaucoup d'éventuelles nouvelles suppressions de poste à Périgueux (90 sont déjà prévues), car ils craignent de ne pas avoir la charge de travail nécessaire. Ils avaient déjà voté la grève pour le 3 octobre prochain.

Par ailleurs Vianney le Vacon, conseiller municipal communiste de Périgueux se dit très inquiet. Suite au projet d'union entre Siemens et Alstom. Il estime que cela pourrait se faire sur le dos dit-il des ateliers de Saintes et Périgueux si la SNCF perd la gestion du matériel.