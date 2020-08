Dordogne : le chômage a baissé de près de 5% en juillet

Le taux de chômage a baissé le mois dernier en Dordogne. Selon les statistiques publiées ce mercredi matin par Pôle Emploi, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 4,9% en juillet par rapport au mois de juin. Cela représente 1130 chômeurs de moins dans le département. On comptait en juillet en Dordogne 21 880 chômeurs n'ayant exercé aucune activité ( catégorie A). Cette baisse pourrait être due à un retour partiel à l'emploi de certains chômeurs ( catégorie B et C) et à la reprise partielle également de l'économie après la période de confinement.

Le chômage en net recul chez les jeunes : -7,4%

La baisse est légèrement plus importante pour les femmes avec -5,1% contre -4,6% pour les hommes. En ce qui concerne les tranches d'âges, c'est chez les moins de 25 ans que le chômage a le plus reculé avec -7,4% le mois dernier. Chez les 25/49 ans, la baisse est de -5,3%. Et c'est chez les plus de 50 ans que la baisse est la moins marquée avec -2,9%.

Baisse du chômage dans toute la Nouvelle Aquitaine

La baisse du chômage en Dordogne est supérieure à celle enregistrée au niveau régional. En Nouvelle Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 106 170 en juillet, ce qui représente une baisse de 4,2%. Au niveau national, on enregistre une baisse de 4,1% pour un total de 4, 047 millions de demandeurs d'emploi.