Dordogne : les commerçants de Périgueux affichent un large sourire après trois jours de soldes

A-t-on jamais vu autant de sourire sur le visage des commerçants à Périgueux ? Il y en a sûrement qui gardent leur grise mine mais la très grande majorité se dit bien contente de ce début des soldes. Peut- être sont ils tout simplement heureux de retrouver des clients qu'ils n'avaient pas vu pendant plusieurs semaines. On pourrait peut-être aussi dire, tout simplement, que les clients sont là, qu'ils ont besoin de s'habiller ou tout simplement une envie trop longtemps contrariée de faire les boutiques.

Murielle, gérante d'une boutique de vêtements féminins, rue Taillefer, est de ces commerçantes heureuses : "C'est très différent des années précédentes. Nous, nous avons fait un mois et demi de ventes privées et au lieu de faire 3-4 jours très forts, on a étalé. Les gens dépensent. Je suis plutôt surprise, je pensais que ce serait plus difficile mais ça se passe bien."

Que du bonheur ! dit une commerçante

Un peu plus loin dans la rue commerçante, Julie ne dit pas autre chose. Elle vend aussi des vêtements pour femmes : "_Il y a du passage, une belle affluence, les gens sortent et retrouvent un peu de plaisir a regarder_. C'est quand même très agréable. Ils sont aussi de bonne humeur et c'est donc que du bonheur !"

Les soldes d'été s'achèvent le mardi 11 août.